Левандовські ставши гравця 2020 го року за версією The Guardian

Минулого сезону Роберт Левандовські Виграй ЛЧ. Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" 32-летний Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020 года.

Английское издание The Guardian определило лучшего игрока 2020 года.

Первое место занял Левандовски. На втором месте - капитан "Барселоны" Лионель Месси. Третий - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Садио Мане и Кевин Де Брюйне с "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" занимают 4-е и 5-е место соответственно.

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В прошлом сезоне Роберт Левандовски выиграл вместе с "Баварией" Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии. Поляк стал также лучшим бомбардиром чемпионата Германии.