Летнюю Олимпиаду в 2021 году могут отменить

Летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году могут отменить из-за пандемии коронавируса.
Глава организационного комитета Олимпиады в Токио Иосиро Мори сообщил, что соревнования отменят, если ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль до лета следующего года, сообщает "Спортарена".
Ранее профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар сообщила, что проведение Олимпийских игр в 2021 году кажется нереалистичным, если ученые до того времени не разработают доступной вакцины.
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В марте Олимпаду-2020 перенесли на июль и август 2021 года, при этом сохранив прежнее название соревнований.
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