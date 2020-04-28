Летнюю Олимпиаду в 2021 году могут отменить

Проведение Олимпийских игр в Японии до сих пор остается под угрозой из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году могут отменить из-за пандемии коронавируса.

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио Иосиро Мори сообщил, что соревнования отменят, если ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль до лета следующего года, сообщает "Спортарена".

Ранее профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар сообщила, что проведение Олимпийских игр в 2021 году кажется нереалистичным, если ученые до того времени не разработают доступной вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат мира-2021 по легкой атлетике перенесен на один год

В марте Олимпаду-2020 перенесли на июль и август 2021 года, при этом сохранив прежнее название соревнований.