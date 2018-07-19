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четверг, 19 июля 2018 14:10

Леоненко нашел изъяны у Цыганкова

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Леоненко нашел изъяны у Цыганкова
Эксперт указал на недостатки Цыганкова. Фото: ФК "Динамо"

Экс-форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко, который в последние годы работает футбольным экспертом, рассказал, чего не хватает полузащитнику киевлян Виктору Цыганкову.

"Самый перспективный украинец? Никаких. Вы думаете Цыганков? Надо год, два, три играть серьезно, чтобы стать хорошим футболистом. Мастерство - это когда ты хорошо выглядишь постоянно, каждую игру. А не так: ты не забил - тебя уже нет.

Мне рассказывают, что молодой. Молодой - это не скидка. Если ты в таком возрасте попал в команду мастеров, то с тебя спрашивают, как с мужика. В Цыганкова, к сожалению, сейчас стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективах. У него есть, конечно, данные. И все", - сказал Леоненко в программе Отдушивдушу.

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Виктор Цыганков значительную часть прошлого сезона выполнялись роль капитана "Динамо".

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