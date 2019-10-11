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пятница, 11 октября 2019 18:44

Легионер "Динамо" сходит с ума от роскошной украинки
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Виктория Стецик - молодая украинская красавица, попала в поле зрения СМИ после того, как защитник "Динамо" Томаш Кендзеры начал публиковать совместные фото с ней в социальных сетях, об этом пишет "Футбол 24"

Кендзера перешел в киевское Динамо летом 2017 года и спустя некоторое время после переезда в Украину разошелся со своей бывшей пассией Натальей Прзибиш. В СМИ распространяли информацию, что именно украинка Виктория стала главной причиной распада польской пары.

О Виктории практически ничего неизвестно, кроме того, что она киевлянка и училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Автор: instagram
 

Автор: instagram
 

Автор: instagram
 

 

Автор: instagram
 

 

Автор: instagram
 

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Томаш Кендзера является основным правым защитником "Динамо". Провел в Киеве 54 матча, в которых забил 3 мячей. За сборную Польши сыграл 8 матчей.

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Дата
11
октября

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