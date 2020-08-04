Легендарный вратарь "Реала" и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Легендарный вратарь "Реала" и сборной Испании 39-летний Икер Касильяс объявил о завершении игровой карьеры.
В мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт, после чего уже не выходил на футбольное поле.
"Самое главное - это путь, по которому ты идешь, и люди, которые тебя сопровождают на нем, а не конечный пункт путешествия. Могу с уверенностью сказать, что это был замечательный путь с невероятным окончанием", - написал Касильяс в Twitter.
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Икер Касильяс в течение 16 сезонов защищал цвета мадридского "Реала", а в 2015-м перебрался в "Порту", где смог провести еще 4 сезона. Вратарь 5 раз выигрывал Ла Лигу, 3 раза - Лигу чемпионов. Со сборной Испании побеждал на Кубке мира и дважды выигрывал Евро.
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