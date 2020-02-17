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Легендарный украинский спортсмен издал уникальную книгу в США

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Олимпийский чемпион Барселоны-1992, шестикратный чемпион мира Георгий Погосов представил за океаном коллекционное издание "Фехтовальная наследие".

"Идея издать книгу появилась в 2015 году после того, как я провел в Стэнфордском университете выставку своей коллекции, - говорит Погосов. - Тогда все прошло отлично. Но посетить выставку имеет возможность ограниченное количество людей. А книга может разлететься по всему миру. Издание рассчитано как на ветеранов фехтования, так и на молодое поколение, чтобы не забывали, кто стоял у истоков становления спортивного фехтования".

Автор: С открытых источников
 

Первый раздел коллекции - экспонаты с 1800 по 1910 годы. Это период зарождения спортивного фехтования. Далее следуют первые Олимпиады.

"Моя гордость - уникальные раритетные экспонаты, которые сейчас существуют в единственном экземпляре. - Например, полный лист билетов и специальные бонды на Олимпиаде в Париже-1900. Фотография участников Олимпиады в Сент-Луисе-1904 со называемого приема. Уникальная почтовая карточка Олимпиады в Амстердаме-1928, подписано чемпионами - саблистов команды Венгрии. Входной билет на открытие Олимпиады в Берлине-1936", - говорит Погосов.

Автор: С отрытых источников
 

Также в коллекции представлены автографы лучших украинских фехтовальщиков прошлого и настоящего, включая нынешнего многолетнего лидера сборной Украины олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан. Эксперты и коллекционеры единодушно признают, что подобных по масштабу и содержанию коллекций, посвященных фехтованию, в мире не существует. И это издание от украинца Георгия Погосова - весомый вклад в историю олимпийского мирового фехтования.

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Георгий Погосов - олимпийский чемпион Барселоны-1992 (командные соревнования, сабля). Серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле-1988. Шестикратный чемпион мира (1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990). Выступал за сборные СССР, СНГ и Украины. В 1995 году уехал работать по контракту в США. С 1999 года работает в Стэнфордском университете старшим тренером студенческой команды по фехтованию.

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