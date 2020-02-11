Легендарный украинский боксер готовит судебный иск к Федерации бокса Украины

После завершения карьеры Андрей Котельник стал менеджером. Фото: из отрытых источников

Бывший украинский боксер, а ныне менеджер Андрей Котельник готовит иск против Федерации бокса Украины.

После подписания Виктором Выхристом контракта с немецкой промоутерской компанией ФБУ на три года дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника. Ляховой отстранен от всех видов деятельности в национальных соревнованиях любого возраста, Котельник - от всех официальных мероприятий под эгидой ФБУ. А у Выхриста хотят забрать квартиру и стипендию.

"Это и история с дисквалификацией Александра Ляхового. Якобы он принимал решение о переходе Выхриста в профессионалы. Тренер остается работать в Украине, занимается воспитанием молодых спортсменов. Опомнитесь, ребята! У нас тренеры работают за копейки, им нужно кормить свои семьи. К чему здесь такое исключительно показательное наказание? Что федерация хочет этим доказать?! Что касается меня, то вообще не понятно, на каких основаниях ФБУ может принимать такие решения. И почему нас с Александром Ляховым не пригласили на это заседание? Была бы возможность задать вопросы, посмотреть нам в глаза. Теперь я с юристами готовлю иск в суд на федерацию, - сказал Котельник в интервью "Чемпиону".

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Андрей Котельник - украинский боксер. Призер Олимпийских игр 2000 года. Бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версии WBA. Провел 37 боев на профи-уровне, в которых одержал 32 победы. После завершения карьеры работает менеджером.