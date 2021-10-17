Легендарный боксер сенсационно проиграл ноунейму

Гарсия проиграл во второй раз. Фото: DAZN

Во Фресно (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил экс-чемпион мира Майки Гарсия. Американцу противостоял малоизвестный Сандор Мартин. Схватка прошла в промежуточном весе.

В первом раунде Майки попытался обозначить преимущество, но Мартин неожиданно неплохо работал на встречу и регулярно пробивал опасный правый сбоку на встречу. Это сбило наступательный ритм Гарсии. В середине боя Сандор уже владел преимуществом. Гарсия же не смог прибавить. В итоге, по завершению десяти раундов судьи решением большинства отдали победу испанцу — 95:95, 97:93, 97:93.

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Гарсия потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Ранее он проиграл американцу Эрролу Спенсу в 2019 году. Ранее Гарсия был чемпионом мира в четырех весовых категориях.