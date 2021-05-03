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понедельник, 03 мая 2021 11:37

Легенда "Милана" может возглавить "Шахтёр"

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Легенда &quot;Милана&quot; может возглавить &quot;Шахтёр&quot;
Дженнаро Гаттузо имеет опыт работы с "Наполи" и "Миланом". Фото: ФК "Шахтер"

Легендарный игрок "Милана", а ныне тренер "Наполи", 43-летний Дженнаро Гаттузо может возглавить "Шахтёр".

Руководство донецкого клуба рассматривает возможность приглашения итальянского наставника для работы с командой в новом сезоне, сообщает Аreanapoli.it.

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"Пребывание Гаттузо в Неаполе - это вопрос, который уже закрыт: с четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем пойдет в другой клуб. Интерес к нему проявляли несколько команд: "Тоттенхэм", "Фиорентина", "Шахтёр" и другие. Украинцы также опрашивали Роберто Де Дзерби, который работает с "Сассуоло", - говорится в сообщении источника.

Контракт нынешнего наставника "горняков" Луиша Каштру действует до конца сезона. СМИ называют главным кандидатом на пост наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзебри.

Дженнаро Гаттузо 13 сезонов защищал цвета "Милан". В сезонах 1999/2006 играл вместе с Андреем Шевченко.

Вместе с "россонери" дважды выигрывает чемпионат Италии и сколько же раз Лигу чемпионов. Со сборной Италии выиграл Кубок мира-2006.

В сезонах 2017/19 возглавил "Милан" в качестве главного тренера. В конце 2019 возглавил "Наполи".

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03
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