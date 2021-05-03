Шевченко назвал команду, которую мечтает возглавить

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко мечтает возглавить "Милан".

Шевченко провел 7 лет в статусе игрока "россонери", а теперь хочет стать тренером команды, сообщил в Twitter журналист Никола Скира.

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"Милан" для меня не просто команда, это как большая семья. Когда приходит новый игрок, он сразу чувствует себя частью коллектива. Возглавить "Милан" является моей мечтой", - сказал Шевченко.

Сегодняшним наставником "Милана" является Стефано Пиоли. Его соглашение с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне "Милан" идет на четвертом месте Серии А. Команда Стефано Пиоли только по дополнительным показателям уступает "Ювентусу" и "Аталанте", расположенных на третьем и втором месте. 9 мая "россонери" сыграют с "Ювентусом" в гостях. Андрей Шевченко начал свою тренерскую карьеру в 2016 году. Сначала был помощником тренера сборной Украины Михаила Фоменко, а за полгода возглавил национальную команду. Смог вывести сборную на Евро-2020/21.