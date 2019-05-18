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суббота, 18 мая 2019 11:13

Лаура Дальмайер закончила карьеру

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Лаура Дальмайер закончила карьеру
Лаура больше не ощущает страсти

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила спортивную карьеру в 25 лет. Об этом пишет "Трибуна"

"Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться!

После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру.

С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно.

Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте – они сделали меня тем, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни", – написала немецкая спортсменка в Инстаграме.

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Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и гонке преследования, обладательницей бронзы Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Она семь раз становилась чемпионкой мира. В сезоне-2016/17 биатлонистка выиграла общий зачет Кубка мира.

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