"Лацио" заинтересовался украинским чемпионом мира

Владислав Супряга забил больше мячей чем все форварды "Динамо". Фото "Днепр-1"

Нападающий СК "Днепр-1" Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

Итальянская команда, которая интересуется Супрягой, - это "Лацио". "Орлы" ведут его еще с юношеского Евро в Финляндии. Предложения еще нет, только интерес. К решительным действиям "Лацио" сможет перейти тогда, когда продаст кого-то из своих звезд. Об этом сообщает "Футбол-24".

Потенциальным трансфером игрока молодежной сборной Украины занимается Стефано Антонелли, ранее поспособствовал переходу полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в "Аталанту".

20-летний форвард выступает за СК "Днепр-1" на правах аренды - его контракт принадлежит "Динамо". В текущем сезоне нападающий сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал один голевой пас.

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В прошлом году Владислав Супряга стал чемпионом мира в составе сборной Украины в возрасте игроков до 20 лет.