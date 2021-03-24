Кум Шевченко снова попал в больницу

При Сильвио Берлускони "Милан" 5 раз побеждал в Кубке чемпионов.Фото: Reuters

Бывший владелец "Милана" и премьер-министр Италии 84-летний Сильвио Берлускони был госпитализирован из-за проблем со здоровьем в понедельник, сообщил адвокат президента "Монцы" Федерико Чеккони.

В январе Берлускони уже госпитализировали в Монако. Тогда его пребывание в больнице называли плановой госпитализацией.

Сильвио Берлускони был президентом "россонери" с 1986-го по 2017 год. При нем команда 8 раз стала чемпионом Италии и 5 раз триумфовала в Лиге чемпионов.

Берлускони известен личной дружбой с президентом России Владимиром Путиным.

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В 2018 году он стал владельцем ФК "Монца", выступающего в Серии В. Берлускони является крестным отцом сына Андрея Шевченко Джордана.