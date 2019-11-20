"Кто такой Хейни и кого он победил?" – Ломаченко

Василий ждет объедитительного боя

Чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал возможную дуэль с непобедимым американцем Девином Хейни.

"Кто такой Хейни и кого он победил Как он завоевал чемпионский титул? Если мы боксировали за титулы с чемпионами или официальными претендентами, то он получил пояс только потому, что я его освободил и ему его дали. И после этого кричать, что ты чего-то там достиг?

Не вопрос, я готов драться с кем угодно и когда угодно. Здесь дело только в бизнесе ", - сказал Ломаченко.

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Ломаченко имеет в своем активе 14 побед (10 нокаутов) в 15 боях. В последний дуэли он Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс.