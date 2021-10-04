Кризисная "Барселона" и фиаско "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубах

Томас Мюллер не спас "Баварию" от поражения. Фото: Getty Images

Соперники украинских клубов в еврокубках провели свои матчи в национальных чемпионатах.

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Следующий соперник "Динамо" каталонская "Барселона" уступила в гостях "Атлетико" - 2: 0.

Судьбу матча было решение в первом тайме, когда хозяева забили дважды. Второй мяч в ворота каталонцев на счету Луиса Суареса, который не так давно оказался не нужен "Барселоне".

Мюнхенская "Бавария" потерпела первое поражение в сезоне. Команда Юлиана Нагельсмана дома проиграла "Айнтрахта" - 1:2. Леон Горецка открыл счет. Гости сразу его сравняли, а в конце игры смогли забить победный гол.

Также впервые в сезоне проиграла "Бенфика". Команда Романа Яремчука дома уступила "Портимененси". Единственный гол был забит в конце матча. Форвард сборной Украины Яремчук вышел в старте, но был заменен во втором тайме.

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Следующий соперник "Шахтера" мадридский "Реал" проиграл в гостях "Эспаньолу" - 1:2. Хозяева открыли счет в первом тайме. После перерыва его удвоили. Карим Бензема отыграл один мяч, но на большее команду Карло Анчелотти не хватило. "Реал" проигрывает второй раз подряд за неделю.

Миланский "Интер" в гостях снизу "Сассуоло" - 2:1. Хозяева забили в первом тайме. Вышедший на замену Эдин Джеко забил сам и заработал пенальти в конце игры.

"Шериф" благодаря голу Адама Траоре минимально одолел лидера чемпионата Молдовы "Милсами",

Соперник "Зари" софийский ЦСКА вырвал победу над "Цакско село" -2:1. ЦСКА забил победный гол уже в добавленное к матчу время.

"Рома" не имела никаких проблем с "Эмполи" - 2:0, а норвежский "Будё-Глимт" разгромил "Стабек" - 3:0.

"Динамо" и "Шахтер" в центральном туре сыграли между собой вничью - 0:0. "Заря" победила "Десну" - 2:0.

Следующие матчи еврокубков состоятся с 19 по 21 октября.