Крипак одержал пятое "золото" на Параолимпиаде

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак одержал пятую золотую награду на Параолимпиаде в Токио.

Украинец стал лучшим в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

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Крипак победил с параолимпийским рекордом - 2: 05.68.

Итальянец Стефано Раймонди стал вторым. Тройку призеров замкнул Бас Таккен из Нидерландов.

Это пятое "золото" Максима Крипака в Токио и седьмая медаль Параолимпиады-2020/21. Теперь у украинца 10 золотых наград Параолимпийских игр в карьере и 15 медалей различных видов.

Эта победа стала второй для Украины 3 сентября. Наша сборная занимает пятое место в общем медальном зачете. В нашем активе уже 22 "золота", 43 "серебра" и 25 "бронз".