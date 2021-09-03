Украинцы завоевали три "серебра" на Параолимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 450
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 531
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1377
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2511
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1935
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 10513
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 3222
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
"Новый Пирло" отличился красивым голом за "Милан"
"Новый Пирло" отличился красивым голом за "Милан"
Роналду стал мировым рекордсменом
Роналду стал мировым рекордсменом
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Почему новый тренер сборной Украины провалил дебютный матч
Почему новый тренер сборной Украины провалил дебютный матч
Ярмоленко отрекся от русского языка
Ярмоленко отрекся от русского языка
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
1 Просмотров: 540
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 387
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1971
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 153
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 10:38

Украинцы завоевали три "серебра" на Параолимпиаде

  Комментировать
Украинцы завоевали три &quot;серебра&quot; на Параолимпиаде
Егор Дементьев выиграл в Токио три медали. Фото: Gettyimages.com/

Сборная Украины записала в актив еще три серебряных награды на Параолимпиаде в Токио.

Велогонщик 34-летний Егор Дементьев стал вторым в групповой гонке в шоссейном велоспорте. Это третья медаль для Дементьева в Токио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завоевала 21-ю золотую медаль на Параолимпийских играх

41-летний Николай Жабняк стал серебряным параолимпийским призером в метании диска. Украинец показал три удачные попытки из шести. А лучшей была в четвертом броске - 52.43. Победу одержал пакистанец Хайдер Али.

35-летняя Людмила Данилина была второй в беге на 1500 м. Время украинки - 4:32.82. Это ее лучший результат. Людмила уступила 5 с. победительнице забега, которой стала полька Барбара Бегановська-Зайонц.

Теперь в копилке Украины 89 наград - 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых. Наша страна замыкает пятерку лучших команд общего медального зачета Параолимипады 2020/21.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы завоевали три "серебра" на Параолимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 26110
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 12780
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 10513
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7326
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
8
 1 Просмотров: 3222
Спорт
Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира
Неудачи Италии и Испании: результаты матчей отбора к Кубку мира
Лидер "Динамо" покинул сборную Украины
Лидер "Динамо" покинул сборную Украины Просмотров: 342
Украинский гребец завоевал "серебро" на Паралимпиаде
Украинский гребец завоевал "серебро" на Паралимпиаде Просмотров: 36
Главная звезда сборной Франции не сыграет против Украины
Главная звезда сборной Франции не сыграет против Украины Просмотров: 171
Украина завоевала 21-ю золотую медаль на Параолимпийских играх
Украина завоевала 21-ю золотую медаль на Параолимпийских играх Просмотров: 333
Больше всего комментируют
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1
Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
1
"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину
Голосов: 302
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть