Украинцы завоевали три "серебра" на Параолимпиаде

Егор Дементьев выиграл в Токио три медали. Фото: Gettyimages.com/

Сборная Украины записала в актив еще три серебряных награды на Параолимпиаде в Токио.

Велогонщик 34-летний Егор Дементьев стал вторым в групповой гонке в шоссейном велоспорте. Это третья медаль для Дементьева в Токио.

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41-летний Николай Жабняк стал серебряным параолимпийским призером в метании диска. Украинец показал три удачные попытки из шести. А лучшей была в четвертом броске - 52.43. Победу одержал пакистанец Хайдер Али.

35-летняя Людмила Данилина была второй в беге на 1500 м. Время украинки - 4:32.82. Это ее лучший результат. Людмила уступила 5 с. победительнице забега, которой стала полька Барбара Бегановська-Зайонц.

Теперь в копилке Украины 89 наград - 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых. Наша страна замыкает пятерку лучших команд общего медального зачета Параолимипады 2020/21.