Украина завоевала 21-ю золотую медаль на Параолимпийских играх

Гребец Сергей Емельянов получил для Украины 21-ю золотую медаль на Параолимпиаде в Токио.

В целом Украина имеет уже 87 медалей и занимает пятое место в командном зачете, сообщает Параолимпийский комитет. Спортсмены завоевали 21 "золото", 41 серебряную медаль и 25 бронзовых наград.

"Емельянов первым финишировал в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров в классе KL3. Победил с результатом 40.355 секунды, опередив соперника из России Леонида Крылова на 0,1 секунды", - говорится в сообщении.

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24 августа в столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. В Параолимпийских играх будут бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 возглавляет Китай, на втором месте находится Великобритания, а третью позицию занимают россияне.