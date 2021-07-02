Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка

В личном общении спортсмены могут пользоваться любым языком, но говорить на пресс-конференциях и во время публичных выступлений должны исключительно на украинском.

Спортивные мероприятия, в том числе и международные, проводятся на государственном языке, прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Креминь скандал вокруг интервью футболиста Артема Довбика. По мнению Креминя, необходима комплексная подготовка спортсменов, которая содержала бы гражданскую позицию и принципы спортивной дипломатии.

"Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения ко своему народу, государству и поклонникам из разных уголков мира. Публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в частности, после завершения карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке. А перевод должны осуществлять организаторы соревнований", – завил он в Facebook.

У спорта есть национальная идентичность и он никогда не будет вне политики и современной жизни государства. Креминь добавил, что повторно передал рекомендации по поводу использования языка всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам.

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Фото: facebook.com/govuamova

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Украинцев возмутило, что футболисты сборной общаются на русском. В частности, во время пресс-конференции после победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 русским пользовался автор финального гола Артем Довбик. На государственном языке при общении с журналистами говорит только Роман Яремчук.