Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины

Львовский футбольный клуб "Рух" обыграл одесский "Балканы" в 16-м туре Первой лиги Украины со счетом 3:0. Однако настоящим украшением матча стали не победные голы, а четвертый арбитр.

21-летняя София Причина несомненно является одной из самых милых футбольных судей Украины. Девушка из Львова и раньше играла на позиции защитника за женский футбольный клуб "Львивяночка". Но потом перешла на судейскую работу.

Летом София судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Также она неоднократно входила в состав судейских бригад на матчах чемпионата Украины U-19 и U-21. Иногда девушка выполняет обязанности главного арбитра.

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Софию срочно нужно назначить на ближайшее украинское Классико. Ведь рядом с такой красавицей футболисты не смогут нарушать правила.

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