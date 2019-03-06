"Крах" Реала "был предсказуем". Эксперт рассказал о причинах фиаско королевского клуба.

Олег Федорчук предусматривал крах "Реала" еще в прошлом сезоне.

"Реал" позорно уступил в матче -ответы 1/8 Лиги чемпионов Аякса 4: 1 на Сантьяго Бернабеу. Победитель турнира трех последних сезонов слагает с себя полномочия.

"Большие проблемы" Реала "в этом сезоне были прогнозируемы -говорит футбольный тренер Олег Федорчук.- Команда нуждается в перезагрузке. Изменения должны коснуться не только тренерского мостика, но и игроков. Мадриду нужен тренер, который не будет жалеть собственную карьеру, менять команду . Только вот проблема в том, что в больших клубах ждут результата сразу ".

Среди кандидатов на пост главного тренера "Реала" называются разные кандидатуры. Больше всего шансов в новом сезоне работать на Сантьяго Бернабеу имеют итальянцы Конте или Аллегри.

"Я думаю, что в этой ситуации оптимальным вариантом был бы тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Он показал очень хорошую работу по сборной Бельгии, поставил ей атакующий стиль игры. К тому же, Мартинес - испанец, прекрасно знает язык и не требует адаптации- продолжает Федорчук ".

Роберто Мартинес - оптимальный вариант для "Реала"



Летом "Реал" покинул Криштиану Роналду, который перебрался в "Ювентус". Флорентино Перес так и не смог найти замену португальцу сделав ставку на внутренние резервы и молодых игроков

"Нужно менять серьезно состав. Ставка на молодых здесь может не сработать. Их уровень не соответствует задачам королевского клуба. Проблема неудач "Реала" в этом сезоне - не только в отсутствии Роналду. Он бы не кардинально не изменил ситуацию. Возможно, оно и к лучшему, что в этом сезоне королевский клуб потерпел такого краха. Стало понятно всем, что без изменений не обойтись -заключает Олег Федорчук".

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"Реал" отстал в чемпионате Испании от "Барселоны" на 12 очков, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/18 финала.