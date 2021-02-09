"Коваленко в "Аталанте" может забить 6-7 голов за сезон" - тренер сборной Украины

Помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти одобрительно отозвался о переходе Виктор Коваленко в "Аталанту".
По словам Тассоти, украинский полузащитник поможет новому клубу, но должен иметь стабильную игровую практику для прогресса, сообщает Calciomercato.
"Коваленко может выполнять несколько ролей на поле. Он знает, как нужно действовать в атаке и проникать в опасные зоны. Если он будет стабильно играть в" Аталанте", то может забить 6-7 голов за сезон. Это хорошее подписание для" Аталанты ", ведь поможет Джан Пьеро Гасперини в условиях насыщенного календаря", - сказал Тассотти.
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Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталанты" на 4 года. "Шахтер" получил за своего футболиста €700 тыс.
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