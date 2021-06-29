Коваленко рассказал, сколько зарабатывает в "Аталанте"

Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой" на 4 сезона. Фото: ФК "Аталанта"

Игрок сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко может похвастаться заработками в Италии.

В "Аталанте" Коваленко получает больше в два раза, чем имел в "Шахтере".

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"Зарплата? Нормальная, на жизнь хватает. Но побольше, чем в "Шахтере" в раза в два. Но я не больше всего высокооплачиваемый игрок "Аталанты". Не спрашивал, какие в других зарплаты", - сказал футболист в эфире "ОТДУШИВДУШУ".

По сообщению СМИ, зарплата Коваленко составляет от € 1 до € 2 млн. Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2020 года, однако сыграл лишь в одном матче команды Джан Пьеро Гасперини. За переход Украинский "бергамаско" заплатили Шахтеру € 600 тыс. В составе "Аталанты" играет еще один украинец - Руслан Малиновский, который стал одним из лидеров команды прошлого сезона.