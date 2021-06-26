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суббота, 26 июня 2021 17:37

Коваленко стал еще ближе к "Болонье"

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Коваленко стал еще ближе к &quot;Болонье&quot;
Виктор Коваленко сыграл в Италии 4 минуты. Фото: "Аталанта"

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко может перейти в "Болонью". Команды ведут активные переговоры.

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на Corriere di Bologna.

Клуб из Бергамо твердо намерен подписать защитника "Болоньи" Такехиро Томиясу. "Аталанта" подняла предложение до 18 миллионов евро вместо запрашиваемых 25. Но, чтобы убедить "Болонью", бергамаски, помимо денежной компенсации, предлагают также Коваленко.

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Виктор Коваленко вышел на поле лишь в одном матче Серии А. Также Коваленко пропустил Евро из-за травмы. Он лишь в феврале перешел из "Шахтера" в "Аталанту".

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26
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