Коваленко может получать в "Аталанте" вдвое больше Малиновского

Виктор Коваленко считался самым большим талантом "Шахтера". Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко становится все ближе к переходу в "Аталанту" из Бергамо.

Уже стала известна его зарплата в итальянской команде. 24-летний украинец будет получать не более 2 миллионов евро за сезон, утверждает Prima Bergamo.

В "Аталанте" 2 миллиона евро в сезон получает лишь нападающий Алехандро Гомес, поэтому клуб не будет платить больше этой суммы, кому либо из игроков.

Еще один украинец Рулан Малиновский зарабатывает в "Аталанте" вдвое меньше – 1 миллион евро в год.

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Ожидается, что "Аталанта"выкупит трансфер Коваленко зимой за 4,5 миллиона евро. Если этого не произойдет, Виктор присоединится к команде летом в качестве свободного агента.