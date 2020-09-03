Костюк вышла в третий раунд US Open

Марта Костюк - единственная украинка, которая оставалась на US Open. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка 18-летняя Марта Костюк смогла выйти в 3-й круг Открытого чемпионата США по теннису.

В предыдущем раунде спортсменка разобралась с латвийкой Анастасией Севастовой - 6:3, 7:5.

Игра для Костюк начиналась очень уверенно с 3 подач на вылет. Украинка не отдала ни одной подачи сопернице Поэтому спокойно довела первый сет до победы.

Во 2-й партии все решилось на тайбрейке. Костюк проигрывала 2: 5, но смогла выиграть 5 розыгрышей подряд и завершить поединок в свою пользу.

В следующем раунде Костюк сыграет против 9-й ракетки мира японки Наоми Осаки.

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Даяна Ястремская, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова не смогли победить своих соперниц во 2-м круге и покидают турнир.