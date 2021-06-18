Костюк проиграла россиянке на турнире в Англии

Марта Костюк проиграла в первом матче в Бирнингеми Фото: J48tennis.net

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк покинула турнир в Бирмингеме.

Во втором круге Костюк проиграла россиянке Дарье Касаткиной - 2:6, 5:7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина проиграла россиянке в первом круге турнира в Берлине

В обоих сетах Костюк не смогла создать сопротивление Касаткина. Первую партию украинка начала на равных с росянкой, однако затем проиграла четыре гейма подряд.

Не сложилась для Костюк и вторая партия. Костюк смогла отыграться: с 2:4 она сократила отставание до 5:5. Однако в двух следующих геймах победу праздновала именно российская теннисистка.

На "Ролан Гаррос" Марта Костюк дошла до четвертого раунда, где уступила Иге Свьонтек.

Следующим турниром для украинки будет Уимблдон, который начнется 28 июня.