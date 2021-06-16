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среда, 16 июня 2021 14:14

Свитолина проиграла россиянке в первом круге турнира в Берлине

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Свитолина проиграла россиянке в первом круге турнира в Берлине
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина вылетела с турнира WTA 500 в Берлине.

В матче второго круга на соревнованиях в Германии украинка уступила россиянке Екатерине Александровой - 4:6, 5:7.

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В обоих сетах шла ожесточенная борьба, но каждый раз победа была на стороне Александровой.

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

На предыдущем турнире "Ролан Гаррос" Свитолина уступила будущей победительнице Барбаре Крейчиковий в третьем круге.

Следующим турниром для Свитолиной станет "Уимблдон", который стартует 28 июня.

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