Костюк покинула Открытый чемпионат Франции

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Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в четвертом круге Открытого чемпионата Франии прошлогодней победительницы Иге Швентек из Польши в двух сетах - 3:6, 4:6 и прекратила борьбу.

В первом сете равная борьба шла до счета - 3:3. Впоследствии полька выиграла три гейма подряд.

Во втором Марта сопротивлялась дольше и могла сравнять счет, но не получилось.

Ранее теннисистки на взрослом уровне не играли, в юниорах Марта проиграла один матч.



В 1/4 финала Швентек соревноваться против Марии Саккаре из Греции (№18 WTA).

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Марта Костюк был последней украинкой на Ролан Гаррос. Еще ранее прекратила борьбу 5 ракетка мира Элина Свитолина. В июле Свитолина выходит замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.