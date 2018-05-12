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суббота, 12 мая 2018 20:11

"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
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С Александром Ярославским Марина Свентицкая познакомилась на конкурсе красоты
Фото: Instagram
С Александром Ярославским Марина Свентицкая познакомилась на конкурсе красоты
С Александром Ярославским Марина Свентицкая познакомилась на конкурсе красоты
С Александром Ярославским Марина Свентицкая познакомилась на конкурсе красоты
С Александром Ярославским Марина Свентицкая познакомилась на конкурсе красоты

Украинский олигарх Александр Ярославский, который с 2005 по 2012 годы был собственником харьковского "Металлиста", сыграл свадьбу с 30-летней Мариной Свентицкой. Пара вместе уже 12 лет и воспитывает троих общих детей.

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Свадебная вечеринка состоялась в приватном зале отеля The Ritz London. Последний расположен на знаменитой улице Пикадилли, рядом с королевскими садами Green Park.

Марина родилась в простой семье. В 2004 году девушка приняла участие в конкурсе красоты – "Королева Харькова", однако "призовых" мест не заняла. В 2006 году девушка заняла второе место на этом же конкурсе. Там она и познакомилась с Ярославским. В 2015 году Свентицкая стала победительницей рейтинга самых красивых жен украинских олигархов.

Отметим, что для Ярославского брак с Мариной уже третий. Первая жена Александра Ярославского — Ирина, была дочерью экс-губернатора Харьковщины Александра Масельского. Вторая жена, по данным СМИ - дальняя родственница супруги Леонида Кучмы.

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12
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