Конте уйдет из "Интера"

Конте прервал гегемонию "Ювентуса". Фото: Reuters

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте в скором времени покинет свой пост, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у специалиста возникли разногласия с руководством "нерадзурри". Боссы клуба намерены сократить вложения и уменьшить зарплаты в команде на 20 процентов в связи с финансовым кризисом. Конте в свою очередь считает, что это противоречит амбициям "Интера", и уверен, что для успешного выступления в следующем сезоне необходимо наоборот усилить состав.

Уточняется, что контракт между Конте и "Интером" может быть расторгнут уже в ближайшие 48 ч. Столько времени потребуется, чтобы уладить все юридические вопросы.

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Конте возглавил "Интер" в 2019 году, а до этого тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари" и "Ареццо". Под руководством специалиста "нерадзурри" в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии. В группе Лиги чемпионов "Интер" занял последнее место, уступив путевку в Лигу Европы "Шахтеру".