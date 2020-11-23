Коноплянка заменит в "Валенсии" игрока сборной России

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка может заменить россиянина Дениса Черышев в составе испанской "Валенсии".

Черышев хочет сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. Игрок сборной России мечтает завершить карьеру на исторической родине, где еще никогда в карьере не играл, сообщает Fichajes.net

Приоритетом для Черышева будет переход в московское "Динамо", где играл его отец Дмитрий Черышев. Футболист уже контактировал с российским клубом, а "Валенсия" готова отпустить легионера за небольшую сумму, что устраивает "Динамо".

В случае ухода Черышев, заполнить кадровый дефицит на левом фланге полузащиты "Валенсии" должен Коноплянка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" в меньшинстве не смог победить "Александрию"

Евгений Коноплянка уже имеет опыт выступлений в испанской Ла Лиге. В сезоне 2015-2016 годов футболист защищал цвета "Севильи".