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вторник, 13 апреля 2021 15:53

Россияне захватили Славянск - началась АТО

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13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции в Украине без введения военного положения.

Причиной такого решения послужила необходимость провести выборы президента.

После побега Виктора Януковича в Россию страна оказалась без президента. Сразу после этого Российская Федерация оккупировала Крым и начала захватывать мирные города Донецкой и Луганской областей.

В планах Кремля был захват юга и севера нашей страны. Чтобы этого добиться, в Украину завезли немало российских агентов, которые пытались провозгласить так называемые народные республики.

Автор: ВВС
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12 апреля 2014 полковник ФСБ Игорь Гиркин с его боевиками захватили Славянск, Краматорск и ряд населенных пунктов Донецкой области.

На следующий день в населенном пункте Семеновка начался бой: группа СБУ "Альфа" и десантники 80-й аэромобильной бригады, нарушив приказ "не стрелять", отбили нападение русских.

Формат АТО длился 4 года и закончился 30 апреля 2018-го.

5-й президент Украины Петр Порошенко объяснил его введения минимизацией воздействия на мирные города, легитимизации власти и сохранения экономических связей.

Россия провела удачную информационную атаку на Украину. Панику распространили украинские СМИ.

На самом деле россияне готовят эскалацию, правда на территории пилотных разведений, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО "Правое Дело".

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Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

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