Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт

Россия провела удачную информационную атаку на Украину. Панику распространили украинские СМИ.

На самом деле россияне готовят эскалацию, правда на территории пилотных разведений, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО Правое Дело

Автор: www.rbc.ua Сопредседатель общественной организации "Правое дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев.

О чем свидетельствуют перемещения военной техники на границе с Украиной?

Все эти видео, на которых будто бы случайно сняли передислокации российской военной техники на границе с Украиной и на территориях ОРДЛО - это информационная атака. Удачная, потому что все забыли о том, что перемещение проводят ночью и в полной секретности. Передислокация происходит под оперативным сопровождением, чтобы сохранялась секретность, а вместе с этим фактор неожиданности. Когда в сети внезапно появился контент о перемещении военной техники стало понятно, что это информационная атака. Российские спецслужбы получили задание - посеять панику и определенные настроения. Сначала они распространяли пропаганду внутри самой Российской Федерации. Получили результат и начали атаковать нас. Их цель состоит в том, чтобы посеять определенное недоверие и страх среди украинцев. Из-за этого возникают вопросы к информаторам нашей разведки. В Главном управлении разведки начали делать заявления о накоплении военного контингента и передислокацию под наши границы. Затем начались разговоры о вторжении и продвижения военного контингента вглубь Украины. Правда, данные, которые обнародовал ГУР по количеству российских войск не соответствует действительности. Просто согласно военной стратегии для успешного наступления необходимо иметь численное преимущество в живой силе и технике. А вот сейчас их численность идет на спад, по сравнению с 30 ноября 2020 года. Тогда Хомчак заявлял о 35 тысячах российских военных, а сейчас их количество сократилось до 28-ми.

Автор: ТСН Россияне не пойдут в наступление, потому что для этого у них нет причины, которую могли бы адекватно объяснить

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Наступательных войск должно быть больше, чем оборонительных, а что с техникой?

Все перемещения российского контингента имеют только запугивающий характер. Это игра мышцами. Меня в этой истории огорчает лишь реакция наших СМИ. Журналисты не уточняют информацию. Помните видео с полетом российских вертолетов вроде как у нашей границы, которое появилось 2-го марта? Оказалось, что они летали бог знает где, внутри РФ. Эти вертолеты наделали ажиотажа, а наша Госпогранслужба вышла и опровергла это в целом. Но, к сожалению, его успели распространить Фокус, Цензор и другие. 3 марта появилось видео якобы интенсивных боев под Луганском. Как оказалось оно было снято в 2015-м, а на картинку наложили звуковой ряд. 4 марта боевик Даниил Бессонов сделал бешеное, по сути заявление: ВСУ перебросили на прифронтовые территории фосфорные снаряды. Россияне прикрепили фото, доработали их. А потом оказалось, что это снаряды с полигона Широкий Лан что у Николаева. Что касается переброски техники на Донбасс - это очередная атака с целью создания паники в Украине. Что касается лагеря в Воронежской области. Во-первых, он расположен от нашей границы на расстоянии 250 километров, а во-вторых - это места дислокации 20-й армии ВС РФ, находится на этапе укомплектования. Россияне создают дополнительные полигоны. По данным американской разведки - на границах с Украиной сосредоточено четыре тысячи военных- это пять батальонно-тактических групп. Впоследствии вицепремьер Алексей Резников и заявил, что вторжение невозможно, а ГУР заявил, что россияне доукомплектовывают части военного округа. Однако при этом мы не можем отвергать сценарий обострения боевых действий непосредственно на передовой. В районах пилотного разведения, то есть на Стахановский-Первомайском направлении, в поселках Калиново и Калиново-Борщеватое и вблизи города Счастье - в поселке Веселая Гора. В тех населенных пунктах наблюдается накопление живой силы и техники, которую прикрывают российскими РЭБ.

Автор: Слово и Дело В прошлом году российских войск на наших границах было больше

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Сейчас боевики отбирают у населения автомобили-внедорожники. Мужчин доставляют в военкоматы. Незаконный призыв в ряды так называемых армий длится семь лет. Это попытки россиян запугиваниями собрать армию, оставить население на территории ОРДЛО, поскольку люди, которые там живут и имеют хоть какое-то отношение к АК боятся ехать в Украину?

Сообщение о том, что на оккупированных территориях проходит массовый призыв не соответствует действительности. В ЛНР среди гражданского населения призвали 200 человек. Мы не впервые сталкиваемся с дезинформацией. 21 ноября 2018-го года Петр Порошенко на основании непроверенных данных был вынужден собрать СНБО. Это произошло, потому что разведка доложила о том, что нашу границу пересекла колонна российской военной техники. Правда, путь эскалации конфликта единственный из возможных, которым она может заставить нас выполнить ее прихоти. Поэтому мы должны быть осторожными.

То есть сейчас все повелись на пропаганду?

Да, совершенно верно

Почему Козак вспомнил о Сребренице? Это намек для людей, которые живут в ОРДЛО и имеют проукраинскую позицию?

Таким образом пытаются запугать мир. Этим намеком российская сторона заявила, что пойдет на защиту своих граждан, проживающих на территории ОРДЛО. Чтобы воплотить этот план в жизнь начнут провоцировать. Им необходимо обвинить нас в нарушении Минских договоренностей, чтобы пойти в наступление.

Автор: Гал-Інфо Путин пытается запугать мир своей техникой

Все заявления россиян имеют устрашающий характер. Неужели Путин испугался сценария Карабаха?

Это попытка торгов с новой администрацией президента США Джо Байдена. Российский диктатор пытается показать цивилизованному миру, что Украина останется в орбите военно-политического влияния РФ. То есть россияне пытаются показать миру, что обострение и дальнейшая интервенция возможна. Идут торги и позиция США для нас очень удачная. Единственное, что не понятно - действия политиков: Бенджамин Ходжес заявляет, что США может участвовать в Минском процессе и одновременно министр МИД Украины вышел и сказал, что США участвовать в этом минском цирке не будут. Кто его тянет за язык? Еще более нелепыми являются заявления Резникова о переносе переговорного площадки из Беларуси в Польшу, при том что его необходимо хранить как элемент давления на диктатора Александра Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять поселок Шумы на Донбассе под контроль в августе 2018-го. Об этом он заявил, комментируя эскалацию на востоке страны во время интервью журналу Time.