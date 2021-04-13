Зеленский поставил под сомнение взятие под контроль села Шумы в 2018 году

Перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять поселок Шумы на Донбассе под контроль в августе 2018-го.

Об этом он заявил, комментируя эскалацию на востоке страны во время интервью журналу Time.

"Для кого-то это значило, что мы - крутые ребята. Для других - что их сыновья не вернутся домой", - сказал президент.

Зеленский добавил, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и Запада.

"Они хотят, чтобы Запад боялся силы России. РФ рассчитывает обострить обстоятельства настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины. Это своего рода тест", - подытожил он.

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9 сентября 2020 года на заседании ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя ОБСЕ и оккупационных сил РФ. На следующий день в городах Украины прошли акции протеста, люди требовали импичмента президента. Офис президента отменил совместное инспектирование. Объясняя это новыми требованиями российской стороны. Военные ВСУ показали видеоролик с огневой точкой боевиков возле насосной станции вблизи поселка Шумы на Донбассе. С этой станции снайперы сепаратистов убили 4 и ранены 2 украинских военных 26 марта 2021-го. Вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою с начала перемирия в июле 2020 года.