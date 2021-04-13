Зеленский поставил под сомнение взятие под контроль села Шумы в 2018 году

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордсмены по нитратам: самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: самые опасные ранние овощи
Просмотров: 63
Показали сорта клубники, которые дают самые большие ягоды в Украине
Показали сорта клубники, которые дают самые большие ягоды в Украине
Просмотров: 99
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3636
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 324
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1107
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2871
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 927
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
6
5
5
10
6
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Видео
Все видео
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 846
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2871
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 765
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 477
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 819
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 12:08

Зеленский поставил под сомнение взятие под контроль села Шумы в 2018 году

  Комментировать
Зеленский поставил под сомнение взятие под контроль села Шумы в 2018 году
Перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский поставил под сомнение решение взять поселок Шумы на Донбассе под контроль в августе 2018-го.

Об этом он заявил, комментируя эскалацию на востоке страны во время интервью журналу Time.

"Для кого-то это значило, что мы - крутые ребята. Для других - что их сыновья не вернутся домой", - сказал президент.

Зеленский добавил, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и Запада.

"Они хотят, чтобы Запад боялся силы России. РФ рассчитывает обострить обстоятельства настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины. Это своего рода тест", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак

9 сентября 2020 года на заседании ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя ОБСЕ и оккупационных сил РФ. На следующий день в городах Украины прошли акции протеста, люди требовали импичмента президента. Офис президента отменил совместное инспектирование. Объясняя это новыми требованиями российской стороны.

Военные ВСУ показали видеоролик с огневой точкой боевиков возле насосной станции вблизи поселка Шумы на Донбассе. С этой станции снайперы сепаратистов убили 4 и ранены 2 украинских военных 26 марта 2021-го. Вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою с начала перемирия в июле 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский поставил под сомнение взятие под контроль села Шумы в 2018 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Начало депортации жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 26892
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 12078
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 7533
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 6777
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4500
Донбасс
Назвали имя погибшего на Донбассе военного
Назвали имя погибшего на Донбассе военного Просмотров: 9
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО Просмотров: 333
В МИД ответили, как будут реагировать на агрессию России
В МИД ответили, как будут реагировать на агрессию России Просмотров: 171
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
 Просмотров: 315
"Похмелье будет болезненным" - пьяные оккупанты подорвались на собственных минах
"Похмелье будет болезненным" - пьяные оккупанты подорвались на собственных минах Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 10877
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть