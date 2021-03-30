Коноплянка выбыл на длительный срок из-за травмы

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" 31-летний Евгений Коноплянка получил травму.
Полузащитник будет вне игры 6 недель. Футболист получил травму на тренировке, сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
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"Неприятная новость. Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра", - цитирует Шевченко сайт УАФ.
Почти всю 1-ю часть сезона Коноплянка пропустил из-за травмы бедра. В матчах против Франции и Финляндии участия не принимал.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 8 матчей за "Шахтер", в которых не отметился результативными действиями.
Футболист выступал за "Днепр", "Севилью" и "Шальке". Цвета "Шахтера" защищает с лета 2019 года.
Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта. Начало игры в 21:45.
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