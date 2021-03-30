Шевченко назвал самый тяжелый период в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Домашнее поражение в отборе к Кубку мира-2018 от Хорватии стала тяжелым период в работе Андрея Шевченко в сборной Украины.

Хорваты обыграли украинский 2:0, но подопечные Шевченко могли сыграть лучше.

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"Для меня самый сложный эпизод был, когда мы проиграли Хорватии в Киеве. Когда ты строишь что-то и видишь, что вот-вот, мы близки к этому, но еще не готовы. И ты понимаешь, что встретил команду, которая на пике.

Да, мы проиграли, проиграли по игре. Но мы были очень близки, чтобы обыграть их. Нам немного не хватило - год или полтора ", - отметил Шевченко в эфире канала Footballhub на YouTube.

В отборе к Кубку мира-2018 года сборная Украины заняла третье место. Украина пропустили вперед Хорватию и Исландию. В последнем туре украинцы принимали хорватов на НСК "Олимпийский". Победитель матча занимал 1-е место в группе. Судьбу поединка решилась во 2-м тайме, когда хорваты дважды забили. Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. За это время он смог вывести национальную команду на Евро-2020/21 и дивизион А Лиги наций.