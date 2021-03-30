"Ожидаем непростой матч" - Шевченко об игре против Казахстана

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура квалификации Кубка мира-2022.

По словам наставника украинский, национальную команду ждет тяжелый матч, потому что соперник исповедует оборонительный футбол.

"К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, которая подходит лучше под этого соперника.

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Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значения, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на Кубок мира, с первой путевки или со второго места и с плей-ооф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном ", - цитирует наставника сайт УАФ.

31 марта сборная Украины примет на НСК "Олимпийский" Казахстан. Начало игры в 21:45. В 2 предыдущих матчах украинцы разошлись миром из Франции и Финляндии. Подопечные Шевченко занимают 3-е место в своей отборочной группе.