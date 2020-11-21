Коноплянка рассказал, когда восстановится от травмы

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рискует не сыграет в этом календарном году.

Коноплянка восстанавливается от травмы, которую получил в середине сентября в матче УПЛ против "Руха".

"Мое восстановление? Потихоньку. Непростая травма, поэтому нужно время, упорство. Еще около месяца нужно будет попотеть.

Я сейчас восстанавливаюсь. Мне даже хорошо так немного развеяться, потому что в тренажерном зале я ложусь спать и просыпаюсь ", - сказал Коноплянка в эфире "Футбольного формата".

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Евгений Конолянка играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке". С 2019 года выступает за "Шахтер".