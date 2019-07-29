Коноплянка не имеет игровой практики в "Шальке" поэтому хочет сменить клуб

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка имеет предложение от российского клуба.

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский сообщил, что полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перейти в "Краснодар", но не станет этого делать, ведь дорожит национальной командой.

"Ну, у Коноплянки сейчас тоже есть предложение перейти в "Краснодар", насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет, потому что видит пример Ракицкого и дорожит сборной,— цитирует Милевского Sports.ru.

Милевский отметил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не хочет вызывать игроков, которые играют в России.

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Ранее сообщалось, что Коноплянка не рассматривает варианты продолжения карьеры из Китая или России. Украинец, скорее всего, покинет "Шальке" этим летом, но все еще не договорился с новым клубом. Главные претенденты на полузащитника — "Фенербахче" и "Бешикташ".