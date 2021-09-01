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среда, 01 сентября 2021 15:06

Конкурента Зинченко ждало жестокое разочарование в английской тюрьме

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Конкурента Зинченко ждало жестокое разочарование в английской тюрьме
Бенджамен Менди не услышал важную информацию. Фото: Eurosport

Защитник "Манчестер Сити" и конкурент Александра Зинченко француз Бенжамен Менди ошибочно считал, что будет находиться в привилегированных условиях во время пребывания в изоляторе до судебного заседания, сообщает Mirror. Футболиста обвинили в четырёх случаях изнасилования и в преступлениях социального характера.

Бенжамен рассчитывал, что его отпустят домой. Но вместо этого перевезли в тюрьму категории "Б" в Ливерпуле.

По информации источника, Менди сообщили, что его камера будет находиться в крыле для "уязвимых заключённых" (VP). Но футболист не расслышал и решил, что его поместят в VIP-камеру. Заседание суда состоится 10 сентября.

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В конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди. Он выступал на позиции левого защитника и конкурировал с украинцем Александром Зинченко.

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