Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули

Роман плакал в раздевалке

Ультралевые фанаты испанского клуба "Райо Вальекано" выступили с заявлением после оскорблений в адрес украинца Романа Зозули в матче против "Альбасете. Как известно, они сорвали игру "Райо Вальекано" – "Альбасете".

"Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. В первый раз матч приостановлен в Испании, чтобы сказать правду.

Зозуля, ты нацист", – сказано в обращении ультрас.

"Райо Вальекано" – клуб из Мадрида, который известен своими ультралевыми фанатами. В 2017 году сюда перешел украинский форвард Роман Зозуля. Но фанаты "Райо" приняли известие о его приходе в штыки, из-за того, что Зозуля помогал украинской армии. Роман вынужден был искать себе другой клуб. Он остановил свой выбор на "Альбасете".

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Матч "Райо Вальекано" – "Альбасете" был прерван при счете – 0:0.