Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020

Виктор Вацко потролив сборную России после поражения от Бельгии. Фото: соцсети

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко остроумно отреагировал на разгромное поражение сборной России бельгийцам в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

"А за 1: 4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" - иронично спросил Вацко в своем Twitter.

К матчу с Бельгией главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что главной целью для его подопечных победа на Евро-2020, сообщает "Обозреватель"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сам закрой рот!" - тренер сборной Бразилии поставил на место Месси

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино. Встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1: 4.