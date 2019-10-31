Команду из Первой лиги оштрафовали на полмиллиона за оскорбление арбитра

Григорий Козловский заплатил штраф в полмиллиона гривен за оскорбление арбитра. Фото: социальные сети

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил наказать "Рух" слов президента клуба Григория Козловского. Львовяне заплатят денежный штраф, об этом сообщает "24 канал".

Козловский нецензурно высказался в адрес официальных лиц матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя". Игра состоялась 2 октября во Львове и минимальную победу одержали "азовцы".

КДК УАФ принял решение, что "Рух" обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен, сообщает сайт УАФ.

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"Рух" занимает 3 место в Первой лиге на одно очко уступает лидерам турнира "Оболонь-Бровар" и "Металлисту 1925", но команда с Винников имеет игру в запасе. Главный тренер команды известный специалист Леонид Кучук, который работал с киевским "Арсеналом" и московским "Локомотивом".