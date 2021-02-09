Команде Зинченко не разрешили играть в Германии

Александр Зинченко играет за "Манчестер Сити" с 2016-го года. Фото: mancity.com

1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" Менхенгладбах и "Манчестер Сити" состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Перенос игры в столицу Венгрии вызвано карантинными ограничениями в Германии. Правительство страны не позволяет иностранцам пересекать границу без соблюдения всех норм карантина, сообщает официальный сайт УЕФА.

По этой же причине 16 февраля в Будапеште сыграют и Лейпциг с "Ливерпулем".

Матч Лиги Европы другой немецкой команды "Хоффенхайм" против норвежского "Мольде" перенесли в Испанию на домашний стадион "Вильярреала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"

Матч между "Боруссией" и "Манчестер Сити" запланирован на 24 февраля. Начало игры в 22:00.