Команде Зинченко не разрешили играть в Германии

1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" Менхенгладбах и "Манчестер Сити" состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Перенос игры в столицу Венгрии вызвано карантинными ограничениями в Германии. Правительство страны не позволяет иностранцам пересекать границу без соблюдения всех норм карантина, сообщает официальный сайт УЕФА.
По этой же причине 16 февраля в Будапеште сыграют и Лейпциг с "Ливерпулем".
Матч Лиги Европы другой немецкой команды "Хоффенхайм" против норвежского "Мольде" перенесли в Испанию на домашний стадион "Вильярреала".
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Матч между "Боруссией" и "Манчестер Сити" запланирован на 24 февраля. Начало игры в 22:00.
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