Команда Зинченко одержала тяжелую победу

Александр Зинченко уже четыре года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над "Астон Виллой" - 2:1.

Уже на первой минуте матча хозяева повели в счете. "Горожане" смогли проявить характер и еще до перерыва вышли вперед.

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Под конец тайма Джон Стоунз получил прямую красную карточку в составе "Манчестер Сити". Хозяева потеряли игрока после перерыва, когда за две желтых карточки поле покинул Мэтт Кэш.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел весь матч в составе "горожан".

Команда Хосепа Гвардиолы опережает "Манчестер Юнайтед" на 11 очков за шесть туров до окончания чемпионата. "Красные дьяволы" имеют одну игру в запасе. 25 апреля "МС" сыграет в финале Кубка Лиги против "Тоттенхэма".