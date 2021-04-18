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воскресенье, 18 апреля 2021 08:58

У Зинченко не будет четыре трофея в этом году

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У Зинченко не будет четыре трофея в этом году
"Манчестер Сити уже не выиграет четыре трофея в этом году. "Фото: Reuters

В матче полуфинала Кубка Англии лондонский "Челси" переиграл "Манчестер Сити". Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

На 55-й минуте полузащитник синих Хаким Зиеш открыл счёт. Бенджамин Чилуэлл вырезал передачу на ход Тимо Вернеру на левом фланге, который убежал в штрафную и прострелил мимо Закари Стеффена на Зиеша, который в падении отправил мяч в пустые ворота.

Украинец Александр Зинченко из "Манчестер Сити" на поле не появился.

В финале Кубка Англии команда сыграет с победителем пары "Лестер Сити" — "Саутгемптон".

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"Челси" восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году. "Манчестер Сити" не выиграет четыре трофея в этом году, как обещал Александр Зинченко.

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