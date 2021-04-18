У Зинченко не будет четыре трофея в этом году

В матче полуфинала Кубка Англии лондонский "Челси" переиграл "Манчестер Сити". Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.
На 55-й минуте полузащитник синих Хаким Зиеш открыл счёт. Бенджамин Чилуэлл вырезал передачу на ход Тимо Вернеру на левом фланге, который убежал в штрафную и прострелил мимо Закари Стеффена на Зиеша, который в падении отправил мяч в пустые ворота.
Украинец Александр Зинченко из "Манчестер Сити" на поле не появился.
В финале Кубка Англии команда сыграет с победителем пары "Лестер Сити" — "Саутгемптон".
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"Челси" восемь раз побеждал в Кубке Англии. В последний раз синие завоёвывали этот трофей в 2018 году. "Манчестер Сити" не выиграет четыре трофея в этом году, как обещал Александр Зинченко.
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