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суббота, 10 апреля 2021 16:51

Кризис в команде Зинченко. "Манчестер Сити" в большинстве проиграл "Лидсу"

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Кризис в команде Зинченко. &quot;Манчестер Сити&quot; в большинстве проиграл &quot;Лидсу&quot;
Соперник Зинченко играл в меньшинстве. Фото: Reuters

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Лидс Юнайтед". Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 42-ой минуте счет открыл форвард гостей Даллас. Он обыграл Канселу и бильярдным ударом открыл счет. Еще через 3 минуты арбитр удалил Купера за опасную игру против Жезуса.

Хозяева сравняли счет на 76 минуте. Отличился Фернан Торрес после паса Гюндогана.

Однако на последней минуте Даллас принес победу гостям. Он убежал от Фернандиньо и пробил Эдерсону между ног – 1:2.

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На минувшей неделе "Сити" не очень убедительно переиграл в Лиге чемпионов "Боруссию" из Дортмунда – 2:1. После игры арбитр матча попросил автограф в Эрлинга Холанда, а затем был отстранен от судейства.

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