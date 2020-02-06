Команда Зинченко хочет пригласить Месси

Лионель Месси уже в следующем сезоне может перебраться в АПЛ. Фото: рейтер

Английский "Манчестер Сити" хочет воспользоваться конфликтом аргентинского форварда Лионеля Месси с руководством "Барселоны".

Команда украинца Александра Зинченко рассчитывает пригласить 32-летнего Месси, если тот решит покинуть каталонский клуб.

"Горожане" — одни из немногих клубов, которые могут предложить Месси контракт с зарплатой 50 млн фунтов в год.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021, но в соглашении есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже будущим летом.

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В текущем сезоне Лионель Месси провел 17 матчей, в которых забил 14 мячей.