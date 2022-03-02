Команда Миколенко расторгла контракт с тремя российскими спонсорами

Виталий Миколенко стал первым зимним новичком "Эвертона". Фото: ФК "Эвертон"

Аутсайдер чемпионата Англии "Эвертон" отказался от российских спонсоров.

Таким образом, "ириски" решили поддержать украинского легионера Виталия Миколенко.

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"Все в "Эвертоне" по-прежнему поражены и расстроены ужасающими событиями, разворачивающимися в Украине. Эта трагическая ситуация должна быть прекращена как можно быстрее, и необходимо избегать любых дальнейших человеческих жертв.

Игроки, тренерский штаб и все, кто работает в "Эвертоне", оказывают полную поддержку нашему игроку Николаю и его семье и будут продолжать это делать.

Также клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все договоренности о коммерческом спонсорстве с российскими компаниями USM, Megafon и Yota", – говорится в сообщении английского клуба.

Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" 1 января 2022 года. Сумма трансфера составила €23 млн.

В крайнем матче "ириски" уступили "Ман Сити" - 0:1. Команда Миколенко занимает 17 место в АПЛ.